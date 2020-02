Sport procura Grêmio e tenta fechar contratação de atacante; Renato não deve barrar negócio

​ O mercado da bola do futebol brasileiro segue agitado neste mês de fevereiro. Em meio a disputa de campeonatos estaduais, regionais e internacionais, os times seguem moldando seu elenco para a sequência da temporada. De olho em novas opções após trocar de técnico, com a saída de Guto Ferreira e a contratação de Daniel Paulista, o Sport procurou o ​Grêmio para tentar fechar um negócio.

Segundo informou na manhã desta terça-feira (18) o ​perfil SportNet, que traz informações dos bastidores do Sport, a diretoria do Leão entrou em contato com o Tricolor Gaúcho para conhecer a atual situação de André. O clube pernambucano estuda apresentar uma oferta para contratar novamente o atacante, que brilhou na Ilha do Retiro entre 2017 e o início de 2018, marcando 29 gols em 71 jogos.

Caso o interesse do Sport se concretize, Renato Portaluppi não deve barrar uma saída do jogador. Durante 2019, o treinador proporcionou chances a André, que não apresentou bom rendimento e terminou a temporada muito vaiado pela torcida. Fora dos planos do Grêmio, o atacante, inclusive, foi cortado da lista de inscritos no Campeonato Gaúcho. Apesar de gols marcados em jogos-treinos, está em final de ciclo e a diretoria já estudou até mesmo uma rescisão contratual, possibilidade descartada no momento.

Depois de chegar ao sul do país com grandes expectativas e um alto investimento, André não deslanchou. Para tirar o jogador do Sport, o Grêmio abriu os cofres e pagou cerca de R$ 10 milhões, com salário próximo a R$ 400 mil. O responsável por tratar do assunto tem sido Paulo Luz, que assumiu o cargo de vice-presidente de futebol do clube. “Respeitamos muito o profissional. Seu procurador está se movimentando em busca de encontrar novos clubes interessados. Entendo que essas situações são questão de tempo”, disse o dirigente no último dia 9.