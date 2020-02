“Superpoderes” de Renato no Grêmio incomodam e Romildo Bolzan sofre pressão, revela jornalista

​O ​Grêmio se aproxima da estreia na Copa Libertadores da América, a principal competição no calendário, com um clima de desconfiança por conta do início de temporada. Apesar da vitória no clássico Gre-Nal, o Tricolor perdeu para o Caxias na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e já soma três derrotas para equipes do interior em 2020 – além da decisão, a equipe caiu diante do próprio Caxias, na 1ª rodada do Estadual, e do Aimoré, em São Leopoldo.

A derrota na final no estádio Centenário foi o ‘estopim‘ para ‘incendiar‘ os bastidores do clube. As críticas internas no Grêmio já atingem o técnico Renato Portaluppi, segundo revelou na manhã desta segunda-feira (24) o​ jornalista César Cidade Dias. Tanto dirigentes quanto pessoas próximas ao presidente Romildo Bolzan Júnior não estão satisfeitas com os “superpoderes” que o comandante acumula após cerca de três anos e meio no cargo.

O insucesso no primeiro turno do Gauchão, somado ao fato de Renato ter insistido em suas convicções com relação a reforços – como o meia Thiago Neves, que ainda não conseguiu deslanchar, criaram debates internos no Grêmio com relação ao técnico. Dirigentes e conselheiros estão incomodados com algumas atitudes e colocando em dúvida até que ponto a alta cúpula consegue questionar a autoridade do ídolo.

Renato já provou que não vai mudar e não aceita nenhum tipo de critica. Dois anos esbarrando em bruxismo e soberba. É hora de mudar. — kunk siqueira (@KunkSiqueira) 24 de fevereiro de 2020

No final de semana, o recém-apresentado vice-presidente de futebol Paulo Luz “rejeitou” fazer uma cobrança pesada e descartou a necessidade de conversar em particular com Renato Portaluppi, reiterando a confiança no ex-atacante. Nas redes sociais, torcedores gremistas também estão cobrando a equipe e o técnico neste começo de temporada, assim como o rendimento dos últimos anos. A tendência, de acordo com Cidade Dias, é de que o presidente Romildo Bolzan lide com a situação diretamente com o treinador, sem a possibilidade de demissão até o momento.