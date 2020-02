Surto de coronavírus na Itália culmina em adiamento de jogos da Serie A; entenda

Desde a última sexta-feira (21), autoridades italianas viram disparar o número de casos suspeitos e confirmados de coronavírus no país. A situação gera preocupação e começa a afetar/modificar a rotina em diversas regiões: além de suspensão de aulas e ‘toque de recolher’ onde novos casos foram descobertos, diversos jogos da ​Serie A Tim estão sendo postergados.

Quatro partidas do Italiano que seriam realizadas neste domingo (23) já foram adiadas, ainda sem novas datas em vista. A região da Lombardia, onde Milão e Bérgamo estão situadas, é a mais atingida até aqui, com 54 infectados confirmados. Ainda não se sabe como será o desenrolar das próximas rodadas da competição nacional e dos duelos de ​Champions e Liga Europa no país, mas já há cartolas/entidades partidários para que o calendário seja suspenso durante o ‘surto’ da epidemia em solo italiano: “ Se a situação não mudar, é melhor suspender toda a Série A durante o surto de coronavírus, em vez de apenas alguns jogos aqui e ali”, afirmou o diretor esportivo do Genoa, Francesco Marroccu.

Confira as partidas da rodada 25 que foram adiadas:

Hellas Verona vs. Cagliari

Torino vs. Parma

Atalanta vs. Sassuolo