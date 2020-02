Suspeito invade e assalta estabelecimento comercial em Arapiraca

Homem conseguiu fugir com certa quantia em dinheiro; ninguém ficou ferido

Uma pizzaria foi assaltada no final da noite dessa quarta-feira (26), no bairro Alto do Cruzeiro, localizado no município de Arapiraca, interior de Alagoas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), um suspeito invadiu o estabelecimento comercial, anunciou o assalto e levou certa quantia em dinheiro. O valor, no entanto, não foi divulgado.

Após o crime, ele conseguiu fugir do local. Uma viatura do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – acionada para a ocorrência – chegou a realizar buscas na região, mas ninguém foi localizado.

Fonte: Gazetaweb.com