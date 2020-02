Técnico do San Lorenzo e mais 20 nomes são oferecidos ao Botafogo e clube define prioridade

​Jogando mal, o​ Botafogo foi derrotado pelo ​Fluminense por 3 a 0, no clássico disputado no último domingo (09), pelo Campeonato Carioca. O resultado negativo culminou na demissão do técnico Alberto Valentim, que não vinha fazendo um bom trabalho e sendo constantemente criticado pela torcida.

“O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Alberto Valentim não é mais treinador da equipe profissional. Com ele, deixa também o cargo seu auxiliar Fernando Miranda. O Botafogo agradece ao técnico pela alta conduta profissional em sua segunda passagem pelo Clube e deseja sorte em seus futuros desafios”, informou o clube.

Diante da saída do comandante, muitos nomes surgiram nas últimas horas como possíveis substitutos. Cuca, Roger Machado, Leonardo Ramos, Marcelo Oliveira e Juan Antonio Pizzi, ex-São Lorenzo , foram os mais comentados, porém descartados. Jorginho, que atualmente está sem clube, também foi oferecido.

De acordo com o site ​’Fogão Net’, o clube se reuniu nesta segunda-feira (10), com Paulo Autuori e deixou o acerto encaminhado. O treinador teria almoçado com os dirigentes do time carioca em um restaurante no Centro do Rio de Janeiro. Diante da aproximação, o acordo pode ser oficializado nesta terça-feira (11).