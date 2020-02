Tem acordo? Cruzeiro ouve resposta da Globo em reunião sobre cotas de TV

Sem nem mesmo entrar em campo, o ​Cruzeiro sofreu uma dura derrota na última quinta-feira (27). Esta dialoga diretamente com a saúde financeira do clube, que tenta ‘juntar os cacos’ e se reestruturar após anos de administrações que comprometeram os cofres celestes de forma sistemática.

De acordo com o ​Blog do Rodrigo Mattos, membros da gestão provisória do clube mineiro se reuniram com representantes da Globo, com intuito de negociar uma renda extra sobre as cotas de TV do clube para 2020 e melhorar o fluxo de descontos das antecipações feitas por dirigentes celestes nos últimos anos. Apesar da longa reunião, não houve acordo entre as partes: a emissora rechaçou mudar o acordo vigente, em que o clube rebaixado deve optar entre fixa de Série B (R$ 8 milhões) ou a fatia que tem direito sobre o pay-per-view da Série A.

Série B começa em 02/05. Parece que falta muito, mas não é bem assim. Situação do Cruzeiro é dramática. Cotas de TV retiram da Raposa o status de “time de Série A na Série B”. Outros, terão investimentos até maiores. Por isso, é urgente pensar no que está sendo feito agora. — Joza Novalis (@jozanovalis) February 21, 2020

Quanto ao fluxo de descontos nas antecipações de cotas, a emissora prometeu analisar o caso. Uma apuração recente do site ‘Superesportes’ apontou que o ex-presidente Wagner Pires de Sá adiantou, em 2017, uma quantia de R$ 70 milhões em cotas, que serão descontadas até 2022 junto à Globo.