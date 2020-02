Tem data! Botafogo acelera regularização e estreia de Honda fica mais próxima

​Principal reforço do ​Botafogo para 2020, Keisuke Honda está cada dia mais próximo de realizar sua estreia pelo clube carioca. Treinando normalmente com seus novos companheiros há cerca de duas semanas, o japonês está em boas condições físicas. A única pendência fica a cargo das documentações e regularização no Boletim Informativo Diário (BID), situação que encaminha para ser resolvida nos próximos dias.

De acordo com o ​Lance!, a parte mais desafiadora da regularização de Honda já foi concluída, que é a obtenção do visto na Justiça Japonesa: “ A maioria dos trâmites depende de órgãos públicos e inclusive repartições japonesas, leva um tempo. O recesso do carnaval também atrapalhou um pouco. O visto de trabalho foi deferido na sexta antes do carnaval pelo Ministério do Trabalho, mas não houve tempo hábil de publicação no Diário Oficial, que é um requisito necessário. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União”, contou o advogado André Alves.