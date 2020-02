Terra da Padroeira escala sertanejos para animar o domingo de Carnaval – Audiência da TV

A atração vai ao ar domingo, às 9h, na TV Aparecida.

O Terra da Padroeira, que vai ao ar no domingo (23), às 9h, na TV Aparecida, pretende animar o Carnaval de quem curte uma boa música sertaneja. Um mix com os melhores momentos do programa em 2019 foi preparado com atrações pra lá de especiais.

O trio da alegria, formado por Kleber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira, vai botar seu bloco no palco com diferentes estilos sertanejos. No “abre alas” da lista dos artistas que se apresentarão estão As Galvão.

Confira as atrações do Terra da Padroeira de Carnaval:

Lucas Reis e Thácio

Maurício e Mauri

Los Castillos

Mayck e Lyan

Bruna Viola

Delley e Dorivan

Duduca e Dalvan

Durval e Davi

Augusto e Atílio

Danimar

Padre Periquito

Adriana Arydes

Terra da Padroeira, domingo, às 9h.