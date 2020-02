The Noite com Danilo Gentili recebe Celso Portiolli nesta quinta-feira, 27 – Bastidores

O SBT reprise bate-papo com o apresentador dominical.

Danilo Gentili conversa com Celso Portiolli na quinta-feira, 27 de fevereiro. Ele recorda momentos de sua carreira em 25 anos de SBT e analisa: “49% da minha vida eu passei aqui dentro… Dois anos atrás das câmeras e 23 no ar”. Ao falar sobre a primeira oportunidade que teve de apresentar um programa, fala que comemorou ao saber que comandaria o ‘Passa ou Repassa’. “A Angélica estava chorando no palco e eu chorando de alegria ‘vai embora’”, diz em tom de brincadeira.

“Quando pisei no palco, 250 alunos me vaiaram. Eu queria morrer. Estava saindo a Angélica e entrando um Zé Ninguém”, continua. Celso declara que sempre teve a meta de morar em São Paulo antes dos 21 anos e revela ter aberto mão da herança do pai para conquistar seus objetivos com os próprios recursos. “Comecei do zero e não era pouca herança. Não ajudei a construir, não vou ajudar a gastar”, afirma.

