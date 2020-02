The Voice Kids: Batalhas começam no próximo domingo, dia 22! – Bastidores

Conheça os times formados por Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria.

Os times Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria ganharam mais nove integrantes no último domingo, dia 15, o último de Audições às Cegas do “The Voice Kids”. Com seus times formados – cada um com 24 crianças – a fase de Batalhas já tem data marcada para começar: 22 de fevereiro. Confira abaixo quem são os classificados na primeira fase do reality musical e como estão formados cada time.

Quem são os classificados no último dia de Audições às Cegas:

Felipinho (14 anos, SP)

Felipinho começou a cantar aos cinco anos, na igreja que frequentava. Toca bateria e quer aprender violão. Gosta de jogar futebol, mas parou para se dedicar à música. Em sua primeira apresentação no ‘The Voice Kids’, ele escolheu cantar “Coração do Maloqueiro” e está no time de Simone & Simaria.

Alice Araújo (9 anos, RS)

Aos quatro anos, Alice era muito tímida e não falava com muitas pessoas. De uma hora para outra, começou a cantar e a timidez desapareceu. Os pais, então, a colocaram em uma escola de música para fazer aulas de canto. Nas horas vagas, gosta de assistir desenho na TV e brincar com amigos de pega-pega e esconde-esconde. Quando crescer, quer ser estilista, pois gosta de desenhar roupas. Seu estilo musical favorito é o pop. Em sua estreia no palco do ‘The Voice Kids’, a menina encantou com “Erva Venenosa (Poison Ivy)” e escolheu compor o time Brown.

Yisrael Fernando (14 anos, RJ)

O menino sempre gostou de cantar nas festas da família. Fez aulas de piano por dois anos e atualmente estuda canto. Seus estilos musicais favoritos são rock e MPB e é fã de Queen, Djavan e Coldplay. É faixa roxa de karatê e gosta de futebol. Para encantar os técnicos do ‘The Voice’, interpretou “When a Man Loves a Woman” e teve todas as cadeiras viradas. Yisrael está no time Claudia Leitte.

Rayne Almeida (9 anos, BA)

Rayne começou a cantar em 2017. Já modelou e gosta de gravar vídeos e cantar e ver televisão. Com as amigas, gosta de brincar de boneca e máquina registradora. Quando crescer, quer ser cantora e médica. A mãe, enfermeira, é uma de suas grandes inspirações. Ela emocionou Simone & Simaria ao cantar “Folha Seca”, de Amado Batista e está no time das coleguinhas.

Matheus Martins (12 anos, MS)

Matheus estuda violão, faz aulas de teatro e dança. O menino, que adora brincar, começou a cantar aos cinco anos, adora escrever canções e fazer vídeos. O menino interpretou “Amor Distante” e está no time Brown.

Giovanna Linhares (10 anos, RJ)

Giovanna tem o sonho de ser muitas coisas: cantora, atriz de musical, estilista. Ela canta desde pequena, mas só começou a fazer aulas de canto há um ano. Além de cantar, faz balé clássico e pretende começar street dance. Já fez yoga e quer fazer ginástica artística e vôlei. A carioca cantou “Always Remember Us This Way”, de Lady Gaga, e está no time Claudia Leitte.

Paulo Gomiz (14 anos, SP)

Paulo começou a gostar de arte com o Cirque du Soleil. Sua mãe percebeu o interesse e o colocou em uma escola de artes, onde estudou coral, teatro, artes plásticas e piano. Já fez dança contemporânea, jazz, ballet. Hip hop e jazz funk. Para sua primeira apresentação no palco do ‘The Voice Kids’, Paulo cantou “Beauty and The Beast” e arrebatou os três técnicos. Ele escolheu ficar no time de Simone & Simaria.

Hanny Kethellyn (13 anos, PR)

Ela canta desde os quatro anos de idade. A família gosta muito de música e sempre a incentivou. Desde bem novinha cantava nos almoços de família a pedido de seus tios. Mais tarde, começou a fazer aulas de canto. Toca violão e, incentivada pelo professor de música, começou a participar dos festivais de música no Paraná. Há três anos estuda técnica vocal. Sua interpretação de “Alô”, de Chitãozinho & Chororó lhe garantiu a última vaga no time de Claudia Leitte.

Arthur Patta (11 anos, RS)

Arthur tem uma família musical: o avô materno tocava em um conjunto gaúcho e o pai em uma fanfarra. O menino começou a cantar vendo os ensaios da banda de rock de seu irmão mais velho. Aos seis anos, no dia de sua formatura na pré-escola, fez uma surpresa para os seus pais, se apresentando em público pela primeira vez. Atualmente faz aulas de música e quer começar a aprender violão. Seus estilos musicais preferidos são sertanejo, samba, gospel e rock. Arthur fechou as audições com “Não Deixe o Samba Morrer”. Sua voz, suingue e carisma lhe garantiram vaga no time Brown.

Os times formados:

Time Carlinhos Brown

Loren Medeiros, Julia Gomes, Kauê Penna, Luísa Martins, Karen Silva, Milena Schmitz, Brenda Gonçalves, Turí, Ana Carolina Julio, Artur Ortega, Marília Tavares, Laura Rodrigues, Carol Breder, Arthur Galvani, Giovanna de Luca, Ana Luiza Salgueiro, Arthur Luz, Leticia Prudêncio, Mabê Neves, Sophia Marie, Gaby Novais, Alice Araujo, Matheus Martins, Arthur Patta

Time Claudia Leitte

Analu Sampaio, Ana Julia Poletto, Maria Alice Santana, Giovana Aguilera, Melissa Uehara, Bruno Zicman, Duda de Paula, Hévelyn Medeiros, Pedro Ogata, Mari Lima, Luiza Gavazza, Lucas Mohallen, Maria Eduarda Ribeiro, Ana Clara Martins, Anais Waucampt, Matheus Freitas, Giovanna Diniz, Lívia Corrêa, Guilherme Simões, Victor Hugo Mendes, Adryel Freitas, Yisrael Fernando, Giovanna Linhares, Hanny Kethellyn

Time Simone & Simaria

Vinne Ramos, Welcson Viegas, Pablo Paludo, Manu Guimarães, Benício Abraão, Myrella Fernanda, Natielly Rocha, Ana Julia Lima, Luank Dias, Davi Anderson, Giovana Costa, Enzo Zakimi, Hellen Sandy, Laura Luna, Ranon Fernandes, Pedro Lucas, Cybely Cardoso, Venicius Melo, Giovanna Brilhante, Milly Vitória, Gusttavo Salles, Felipinho, Rayne Almeida, Paulo Gomiz

O ‘The Voice Kids’ é exibido aos domingos, após o ‘Esporte Espetacular’. O programa tem apresentação de André Marques, com Thalita Rebouças nos bastidores e direção-geral de Flavio Goldemberg.

Com informações da Comunicação Globo.