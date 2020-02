Tiago Nunes fica pressionado no Timão e eleição no final do ano pode definir futuro do treinador

​A vida de Tiago Nunes no Corinthians não tem sido nada fácil. Após ser eliminado da Copa Libertadores da América, o ​Timão ainda não conseguiu se encontrar em campo e tem feito jogos bastante oscilantes. No último final de semana, o time corintiano perdeu de 2 a 1 do Água Santa, pelo Campeonato Paulista, e parte da torcida já perdeu a paciência com os resultados negativos.

O novo comandante já sofre pressão no cargo e sua permanência fica ligada ao desempenho dentro de campo e a eleição presidencial no final do ano. O jornalista ​Marcel Rizzo, do portal UOL Esporte, noticiou que o técnico pode ficar ameaçado pela pressão interna, já que a fase negativa pode influenciar diretamente no final da temporada para saber quem será o novo mandatário do Alvinegro.

Ainda de acordo com o colunista, Tiago Nunes pode ser “sacrificado”, se as coisas não mudarem. Ou seja, se o desempenho fraco e os resultados ruins continuarem persistindo no Parque São Jorge. A maioria dos membros da diretoria ainda acredita que o treinador vai conseguir encaixar o time corintiano e entendem que é preciso ter tempo nestes primeiros jogos do primeiro semestre.

Por mim, o Tiago fica por muitos anos no Corinthians. Minha crítica está voltada apenas a alguns jogadores preguiçosos e à diretoria. Tiago Nunes tem respaldo para trabalhar. Sabe de bola. — TIMÃO SE ASSUSTA COM VALORESˢᶜᶜᵖ (@TaFodaTimao) February 24, 2020

O grande problema é que ficar de fora da Libertadores de forma tão precoce não estava nos planos do Timão. A equipe não conseguiu ao menos chegar até a fase de grupos da maior competição do continente. No planejamento corintiano, o clube precisaria chegar até as oitavas de final do torneio. Sem a premiação por avançar de fase, o Corinthians também tenta encontrar uma forma para não prejudicar ainda mais às finanças anuais alvinegras.

