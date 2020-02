Ticiane Pinheiro renova contrato com a Record TV – Bastidores

Ela firmou novo vínculo com a emissora por mais três anos.

A Record TV informa que a apresentadora Ticiane Pinheiro renovou seu contrato com a emissora por mais três anos.

Desde 2006 na Record TV, já apresentou os realities Simple Life, em 2007, e Top Model em 2012; o Programa da Tarde, de 2012 a 2015, e atualmente comanda o Troca de Esposas e o programa Hoje em Dia, este último ao lado de Cesar Filho, Ana Hickmann e Renata Alves.

“Estou muito honrada com esta renovação. A Record sempre me acolheu e eu aprendo muito aqui. Este ano, continuo no novo Hoje em Dia, que agora passa a ser exibido também aos domingos, e na nova temporada de Troca de Esposas, ou seja, dois programas de grande sucesso na emissora. Com mais estes três anos de contrato, estou quase debutando na emissora e isto me deixa extremamente feliz”, disse Ticiane.