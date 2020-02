Timbu: Botafogo questiona divisão da receita na Copa do Brasil e deve ir à CBF

​Renda e polêmica! O ​Botafogo bateu o Náutico e avançou para a 3ª fase da Copa do Brasil. A classificação garantiu R$1,3 milhão aos cofres do clube. Porém, o valor total da decisão nos Aflitos é ainda maior, considerando que o Glorioso tem direito a 60% da renda líquida da partida.

72 mil de segurança privada?? Tinha segurança em Recife todo né? — ✊ Leandro Estrela ★彡 (@leandroestrela) February 22, 2020

O problema é que, segundo alegação do clube de General Severiano, o Timbu não distribuiu a quantia de forma correta: o Botafogo recebeu apenas R$6 mil dos R$200 mil de receita bruta do jogo. O borderô da partida assinala R$10 mil de renda líquida.

De acordo com o ​GloboEsporte.com, o Departamento Jurídico do Botafogo enviou um protesto formal contra o Náutico e garantiu que vai reivindicar o caso à CBF. O clube carioca concorda que houve aumento na capacidade do estádio, mas considera o acréscimo desproporcional em determinados gastos.

A principal reclamação é em relação às despesas com “Segurança Privada” (R$72 mil) e “Outras Despesas” (R$40 mil). O Náutico foi procurado pela reportagem do GE, mas não se pronunciou sobre o assunto. A título de exemplo, as mesmas categorias gastaram: R$18 mil e R$3,5 mil, respectivamente, no clássico contra o Sport.