Time europeu planeja proposta por Paul Pogba e considera usar jogadores como moeda de troca

​ A ​Juventus aparentemente está montando um oferta de150 milhões de euros para contratar Paul Pogba no final da temporada. Os campeões italianos até consideram oferecer Adrien Rabiot e Aaron Ramsey como parte de qualquer acordo com o Manchester United.

O tempo de Pogba em Old Trafford parece estar chegando ao fim e o United está esperançoso com a ideia de vendê-lo nesta próxima janela de transferências. O jogador de 26 anos está sendo sondado por vários clubes de elite da Europa e o La Gazzetta dello Sport (via ​Daily Mail) informou que a Juventus elaborou um plano que pode levar Pogba de volta a Turim no final da temporada.

Para tentar amenizar o alto custo dessa operação, a Velha Senhora já se mostrou disposta de se desfazer de Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Nenhum dos meio-campistas conseguiu se estabelecer na Juve desde suas chegadas no verão passado, fazendo apenas 27 jogos na Série A somados.

A Juventus ainda depende muito de Miralem Pjanic e Blaise Matuidi sob o comando do novo técnico Maurizio Sarri. Além disso, o uruguaio Rodrigo Bentancur também fez mais aparições nesta temporada do que Rabiot e Ramsey, cada vez mais relegados ao fundo do banco.

Dejan Kulusevski, do Parma, também se juntará à Juventus no final da temporada, então os dirigentes do clube gostariam de diminuir seu setor de meio-campo ao incluir os dois jogadores em um acordo para trazer Pogba neste verão.

Não se sabe se o United estaria interessado em Rabiot e Ramsey, mas já foi relatado que o clube prefere apenas vender Pogba para que eles possam reinvestir sua taxa de transferência em alguns de seus principais objetivos