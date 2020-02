Time feminino do Penedense estreia na Copa Rainha Marta neste domingo

Neste domingo, 2 de fevereiro, às 15:30 a equipe de Futebol Feminino do Sport Club Penedense irá fazer sua estreia na Copa Rainha Marta. A partida acontecerá na cidade de São Miguel dos Campos, contra a equipe do Coiteense, formada por atletas da região da mata alagoana. A equipe comandada pelo treinador Emanoel Fábio dos Santos, já está definida para o jogo e está escalada com as seguintes atletas:

Goleira: Kauane

Lat. Direita: Sibeli

Zagueiras: Hellen e Jeane

Lat. Esquerda: Luisiane

Volantes: Melissa e Kassandra

Meias: Kauane e Rafaela

Atacantes: Layla e Miriam

A comissão é composta por:

Treinador: Emanoel Fabio

Aux. Professor Firmino

Preparador físico: Professor Alessandro

Aux. Diogo e Marcelly

Preparador de goleiros: Luciano

O Vice Presidente do Sport Club Penedense Aerton Reis está confiante no trabalho desenvolvido pela sua comissão que desde setembro de 2019 trabalha visando essa competição.

Esperamos fazer uma boa estréia e iniciar bem a disputa pela classificação nessa primeira fase da competição, disse Aerton. Que ainda frisou o apoio da Diretoria do Clube em nome do presidente do Clube Daniel Mendonça.

