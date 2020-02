As meninas do Penedense começaram com uma convincente vitória a sua inédita participação na Copa Rainha Marta ao vencer a Escolinha Coiteense de Futebol por 3 x 0.

O amplo placar não deixa margens para contestação, pois deixou claro a evidente superioridade técnica da equipe comandada pelo treinador Emanoel Fábio.

Apesar de um certo nervosismo pela estreia no tradicional torneio, as meninas ribeirinhas mostraram muito mais domínio das ações e maior poderio ofensivo que o seu oponente.

Os gols que deram a merecida vitória ao “Centenário das Alagoas” foram assinalados por Laila, Kauane e Michele.

Agora, no próximo domingo, 09, o Penedense estará recebendo Igaci, que hoje foi derrotado dentro de casa pelo Náutico de Teotôno Vilela, partida que será jogada no Estádio Dr. Alfredo Leahy.

A expectativa dos dirigentes é que um bom público compareça ao Cajueiro Grande, para incentivar as nossas meninas e apoiar o árduo trabalho da diretoria alvirrubra, que está tendo que se superar para quitar os mais diversos compromissos.

