Tirou onda: Corinthians vence clássico e provoca Santos nas redes sociais

​Na manhã deste domingo (2), ​Corinthians e ​Santos se enfrentaram na Arena Corinthians, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2020. O primeiro clássico oficial da temporada para os dois gigantes alvinegros teve um pouco de tudo, terminando com vitória convincente do Timão por 2 a 0, gols de Everaldo e Janderson.

Após o encerramento da partida, o Corinthians não deixou passar a oportunidade de tirar uma onda com seu rival. Em sua conta oficial no twitter, o clube da capital postou o ‘cardápio do dia’ para o almoço de domingo apenas com opções de peixes, clara alusão ao apelido do adversário. A publicação, é claro, levou a torcida corinthiana à loucura.

​​Apesar do clima descontraído após a vitória no clássico, o Corinthians não tem tempo hábil para brincadeiras, já que sua estreia na ​pré-Libertadores já bate à porta: na próxima quarta (5), os comandados de Tiago Nunes enfrentam o Guaraní-PAR, em Assunção.