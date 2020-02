Titular com Sampaoli, meia tem futuro incerto no Santos após perder espaço com Jesualdo

​Ele foi titular do técnico Jorge Sampaoli ao longo de 2019, mas a virada para 2020 mudou por completo este cenário. O meia Evandro perdeu espaço no ​Santos de Jesualdo Ferreira e, agora, tem futuro incerto dentro da Vila Belmiro.

O contrato do atleta com o Peixe termina na metade da temporada (mais especificamente, em julho) e, muito embora seja seu desejo renovar, precisa convencer o treinador português de que merece este novo vínculo. Como destaca o ​Globoesporte.com, o profissional, que chegou ao clube na metade do ano passado, disputou apenas dois dos seis jogos da equipe no atual Campeonato Paulista – diante da Ferroviária, por exemplo, sequer ficou no banco de reservas.

O Santos necessita definir o que fará com Evandro. Além disso, também tem que acertar com seus empresários uma dívida de R$ 250 mil referente à transferência do meio-campista para a Vila. No ano passado, depois de frequentar o banco de reservas, se afirmou no time e participou de 18 jogos, marcando um gol.

