Titular de Diniz é liberado pela diretoria e não treina no São Paulo; clube define volta de Rojas

A quarta-feira (26), foi turbulenta no ​São Paulo. Durante o treinamento, o técnico Fernando Diniz teve muitas baixas que podem comprometer para as próximas partidas. ​ Antony, um dos principais nomes do clube, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo após uma divida com Fabinho, e vira dúvida contra a Ponte Preta, no domingo (01), pelo Campeonato Paulista.

O espanhol Juanfran também deixou a atividade mais cedo para fazer um trabalho complementar na parte interna, mas não é preocupação. Arboleda, por sua vez, foi liberado pela diretoria para resolver assuntos particulares e deve retornar nesta quinta-feira (27), ficando à disposição diante da Macaca.

Já Joao Rojas, que está fora dos gramados devido a uma lesão no joelho, assistiu o treino à beira do campo e só deve voltar somente no Campeonato Brasileiro. Rojas não atua com a camisa do Soberano desde o dia 26 de outubro de 2018, quando sofreu uma uma ruptura nos ligamentos do tendão patelar do joelho direito.

