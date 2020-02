Titular do Grêmio passa por cirurgia no pé e está fora do clássico deste sábado

​Se havia uma (mínima) expectativa a respeito do retorno de Walter Kannemann ao time do ​Grêmio para o Gre-Nal deste sábado, ela se desfez por completo. Na noite desta quarta-feira, o zagueiro foi submetido a uma cirurgia.

Kannemann fez cirurgia no pé. Normal. Já é tradição: Jogador do Grêmio quando se lesiona é sempre grave e demora pra se recuperar. — Orlando Stumpf (@OrlandoStumpf) February 13, 2020

O procedimento, no hálux (dedão) do pé esquerdo, foi realizado no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Agora, mesmo que tenha sido uma intervenção ambulatorial e que o atleta até mesmo já esteja em casa, precisa passar naturalmente pelo processo de recuperação, o que inviabiliza por completo a sua presença no duelo que definirá um dos finalistas do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Kannemann operado na calada da noite…DM mudou so os nomes…pqp pq nao operaram antes? — Grêmio e Grêmio (@miguelmjr10) February 13, 2020

Kannemann se lesionou em partida contra o São José, na Arena, pela terceira rodada do Estadual. Desde aquele 31 de janeiro, não apareceu mais no time e se juntou a Pedro Geromel, que passou por uma artroscopia no joelho, no departamento médico. Com a ausência da dupla de zaga titular, o Grêmio segue tendo a sua defesa formada por Paulo Miranda e David Braz.

