Título do 1º turno vai além da “taça” e é peça-chave no planejamento do Grêmio

​Decisão! Neste sábado (22), o ​Grêmio visita o Caxias, no Estádio Centenário, às 16h30 (de Brasília), pela final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A princípio, a partida vale “apenas” a Taça Ewaldo Poeta, no entanto, a conquista vai além do título e é essencial para o planejamento do clube para o primeiro semestre.

DIA DE GRÊMIO E NADA MAIS IMPORTA🇪🇪 DIA DE FINAL DO 1° TURNO DO CAMPEONATO GAÚCHO, QUE EMOÇÃO😍 — guilherme🇪🇪 (@guilhermefbpa) February 22, 2020

A ideia é aproveitar o “regulamento” da competição: a taça garante ao vencedor uma vaga na final do Estadual. Desta forma, o ​Imortal poderia focar todos os esforços na Copa Libertadores, que começa no início de março, e utilizar basicamente os reservas no Gauchão.

O calendário do futebol brasileiro e sul-americano fica mais corrido a partir do próximo mês e a classificação antecipada para a final do Campeonato Gaúcho daria mais “tranquilidade” para o time trabalhar no segundo turno. A possibilidade de enfrentar o ​Internacional na fase de grupos da Libertadores aumenta a necessidade do triunfo em Caxias do Sul.

O zagueiro David Braz comentou sobre o confronto e importância da conquista. “O título nos leva até a final e tem o planejamento. Quando começar a Libertadores, que é complicada, é importante já ter vencido este turno. O grupo está ciente que terá que correr muito porque o Caxias é uma grande equipe, fez a melhor campanha, levou o jogo para o seu estádio, mas sabemos que podemos neutralizar isso”, afirmou.

De acordo com o ​UOL Esporte, o objetivo também é dar mais oportunidades para os jogadores que não têm sido utilizados com frequência e assim aumentar o leque de opções do plantel de Renato Portaluppi. Os meias Thiago Neves, Caio Henrique e Jean Pyerre, além dos zagueiros Kannemann e Geromel, entram na lista e devem ganhar mais minutos no segundo turno.