Toda Forma de Amar: os resumos dos capítulos entre os dias 2 e 6 de março – Audiência da TV

Capítulo 230

Rui ameaça Tadeu e exige que o rapaz conte o paradeiro de Rita. Thiago descobre que Jaqueline está presa no bar de Rui. Filipe confronta Tadeu, que jura não saber onde está Rita. Daniel e Milena ajudam Thiago a resgatar Jaqueline. Todos disfarçam a situação de Jaqueline diante de Tatoo. Nanda e Raíssa comemoram o sucesso de sua divulgação sobre o sumiço de Rita. Anjinha aconselha Fafi a aceitar o namoro de Andressa e Henrique. Beto garante a Filipe que consegue rastrear o celular de Rita. Os amigos de Rita decidem fazer uma camiseta com seu rosto estampado para ajudar nas buscas. Beto descobre a localização do celular de Rita.

Capítulo 231

Filipe e Beto vão atrás de Rita. Max ajuda Guga na confecção das camisetas de Rita. Regina afirma que não reatará com Max. Peixoto diz a Raíssa que Filipe e Beto podem estar correndo perigo. Filipe confronta o homem que está com o celular de Rita. Rugieri orienta Peixoto a ir atrás de Filipe e Beto. Marquinhos acredita que Rita foi embora porque quis. Filipe e Beto perseguem Militão. Vinícius presenteia Andressa, e Henrique se incomoda. Peixoto impede Filipe de seguir sua investigação. Rugieri confessa a Marco que trocaria seu comando no batalhão pela liberdade do amigo. Lígia repreende Filipe. Todos se reúnem para a manifestação por Rita. Jaqueline confronta Leila.

Capítulo 232

Todos comemoram o sucesso da manifestação por Rita. Leila se queixa de ter sido hostilizada. Lara insinua que Lígia pode perder Nina. Tatoo alerta Cléber e Anjinha sobre Rui. Vânia e César conversam sobre seu passado. Cida tenta animar Filipe, que afirma que não quer mais Leila em sua casa. Andressa questiona Henrique. Henrique defende Fafi para Andressa. Joaquim ameaça se afastar de Nina, e Lígia se revolta contra o ex-marido. Rui propõe que Filipe se una a ele para encontrar Rita.

Capítulo 233

Rui confidencia a Filipe que sabe quem pode ter sequestrado Rita. Filipe é rude com Leila, que afirma não ter a ver com o sumiço de Rita. Nanda aconselha Andressa sobre Henrique. Diana ouve quando Marquinhos confessa que não acredita em sua campanha de abstinência sexual. Lígia desabafa com César sobre Joaquim. Diana repreende o comportamento de Andressa com Henrique. Serginho e Beto sentem ciúmes de Guga e Meg. Thiago conta para Madureira e Lígia que Carla está muito abalada com o desaparecimento de Rita. Carla recebe uma ligação sobre Rita. Rui ameaça a vida de Leila.

Capítulo 234

Rui acredita que Leila não sabe do paradeiro de Rita e liberta a menina. Jaqueline se incomoda com a proximidade entre César e Vânia. Filipe afirma a Carla que irá entrar em contato com o homem que ligou para ela. Max desabafa com Serginho sobre a dificuldade de encontrar um emprego. O homem acusado de sequestrar Rita é preso. Rui beija Leila à força. Tatoo conta para Rui sobre a prisão do homem que sequestrou Rita. Cida se espanta com a frieza de Leila. Fafi aconselha Henrique. Filipe é rude com Lígia. Max diz a Serginho que decidiu trabalhar como motorista. Filipe recebe uma ligação do delegado responsável pelo caso de Rita.

Malhação: Toda Forma de Amar é escrita por Emanuel Jacobina, com supervisão artística de Carlos Araujo e direção artística de Adriano Melo.

ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS.