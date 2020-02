Toda Forma de Amar: resumos dos capítulos da semana 24 a 29 de fevereiro de 2020 – Bastidores

As emoções da trama teen produzida pela TV Globo.

Capítulo 225

Filipe avisa a todos sobre o desaparecimento de Rita, e Lígia acompanha o filho à delegacia. Carla se desespera com a ausência de Rita. O inspetor de polícia desconfia da história contada por Filipe e Lígia sobre Rita. Andressa conta a Fafi que está namorando Henrique. Madureira confronta Rui pelo sumiço de Rita. Max anuncia a Regina que se tornou sócio de Serginho. Carla, Filipe e Lígia questionam Rui sobre o paradeiro de Rita.

Capítulo 226

Lígia afirma que a polícia vigiará os passos de Rui. Regina diz que guarda ressentimentos de Max. Guga interroga Leila sobre Rui e Rita. Carla pede ajuda a Marco para acionar seus contatos na polícia. Regina conversa com Serginho e desconfia de Max. Joaquim não apoia Lígia nas questões sobre a guarda de Nina. Rui diz a Filipe que descobrirá o que aconteceu com Rita. Fafi confessa seu amor por Henrique. Thiago e Jaqueline encontram um homem que diz ter visto Rita. Leila procura Filipe.

Capítulo 227

Leila inventa para Filipe que Rita e Rui estão tramando contra sua família. Thiago e Jaqueline se decepcionam com o alarme falso sobre o paradeiro de Rita. Cida expulsa Leila da casa de Filipe. Rui ameaça Lígia e afirma que denunciará Lara. Guga se preocupa com o envolvimento de Serginho nos negócios de Max. Regina pede que Max deixe sua casa. Lígia se preocupa com a saúde de Filipe. Max pede abrigo a Serginho. Rugieri diz a Marco que tem notícias de Rita.

Capítulo 228

Rugieri revela a Marco que Rita está morta. Carla se desespera ao receber a notícia de Marco sobre Rita. Max tenta convencer Serginho de montar seu negócio de quentinhas. Todos se chocam com a notícia de que Rita pode estar morta. Max pede para reatar com Regina, que expulsa o ex-marido de sua casa. Filipe faz o reconhecimento do corpo e afirma que a menina morta não é Rita. Lígia desabafa com César sua preocupação com Filipe. Filipe questiona Thiago sobre as ligações de Rita para Tadeu.

Capítulo 229

Filipe decide procurar Tadeu. Lara se recusa a ajudar Lígia a encontrar Rita. Raíssa tem a ideia de usar sua fama com Nanda para divulgar o desaparecimento de Rita. Beto tenta fazer com que Filipe se alimente, mas o menino acaba passando mal. Jaqueline investiga Rui, e acaba presa em seu bar. Carla e Anjinha estranham a intimidade de Marco com Rugieri. Thiago estranha a ausência de notícias de Jaqueline e sai à procura da namorada. Filipe e Beto vão atrás de Tadeu. Rui chega à casa de Tadeu.

Malhação: Toda Forma de Amar é escrita por Emanuel Jacobina, com supervisão artística de Carlos Araujo e direção artística de Adriano Melo.

ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS.