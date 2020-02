Toda Forma de Amar: Rita desaparece misteriosamente! – Bastidores

As fortes emoções da trama teen da Globo.

Sentindo-se constantemente ameaçada pelo comportamento de Rui (Romulo Arantes Neto), Rita (Alanis Guillen) fica ainda mais tensa após Tatoo (Caian Zattar) dizer que tem indícios de que o pai de sua filha pode vir a matar Filipe (Pedro Novaes). Chega o dia em que ela e Lígia (Paloma Duarte) marcaram para conversar com o juiz sobre a intenção de compartilhar a guarda de Nina e Filipe busca Rita na escola para levá-la ao fórum. Ele percebe que a namorada está nervosa, mas Rita não revela o que a aflige. Como ainda está cedo, a jovem pede ao namorado para leva-la até o túmulo de seu pai, pois seria o dia do aniversário dele.

Na volta, eles param em um posto de gasolina. Rita agradece por tê-la acompanhado ao cemitério e faz juras de amor em tom sério, em tom de despedida. Ela tira seu anel do dedo e coloca em Filipe, dizendo que é uma forma de estar sempre perto dele. Mesmo sabendo que algo incomoda Rita, Filipe não estranha seu comportamento e chama o frentista para colocar o combustível.

Com a desculpa de comprar água na loja de conveniência, Rita se afasta do carro. Estranhando a demora da namorada, Filipe vai à loja, mas Rita não está mais lá. Ele começa a ficar preocupado, procura ao redor do posto e no banheiro, sem sucesso. Refazendo o caminho de volta ao carro, Filipe se desespera quando se dá conta de que a namorada desapareceu.

A sequência está prevista para ir ao ar a partir desta sexta-feira, dia 21, em “Malhação: Toda Forma de Amar”. A trama é escrita por Emanuel Jacobina, com supervisão artística de Carlos Araújo e direção artística de Adriano Melo.

Com informações da Comunicação Globo.