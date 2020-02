Toda Forma de Amar: ‘Sósia’ de Jaqueline agita o núcleo de Caxias – Bastidores

Estreante na TV, Duda Santos participa da trama como Paula.

Durante seu expediente no Baixadas, Thiago (Danilo Maia) vê uma jovem que pensa ser Jaqueline (Gabz) passando na rua e vai correndo abraçá-la. No mesmo instante, Jaqueline aparece e não gosta de ver o namorado agarrando outra garota, enquanto Thiago, sem jeito, pede desculpas. Passada a confusão, a jovem se apresenta como Paula (Duda Santos) e ela e Jaqueline se divertem com a semelhança entre as duas. Paula fala que é ex-aluna do Otto Lara Resende e está indo até a escola conversar com o professor Celso (André Ramiro). Curiosos, Jaqueline e Thiago fuçam as redes sociais depois que Paula vai embora e descobrem uma foto dela beijando o professor de História.

Na escola, Paula pede desculpas a Celso por ter postado a foto em que parece que ela e o professor se beijam. A jovem diz que logo percebeu que a imagem poderia ser mal interpretada e está ali para desfazer qualquer mal-entendido. Marquinhos (André Matarazzo) vê os dois conversando e, na intenção de tentar prejudicar mais uma vez a reputação do professor, aborda Paula e inventa que ele namora Jaqueline, deixando a jovem muito intrigada. Enquanto isso, no Baixadas, Thiago, Raíssa (Dora De Assis), Camelo (Ronald Sotto) e Cléber (Gabriel Santana) especulam se Paula já namorou mesmo com Celso. E Thiago fica ainda mais pilhado ao imaginar que Celso gosta de garotas com o mesmo perfil físico de Jaqueline, já que sempre teve ciúmes da amizade da namorada com o professor.

Jaqueline decide tirar a história a limpo com Celso e ele garante que nunca teve um relacionamento com Paula. Mas fica intrigada quando Anjinha (Caroline Dallarosa) fala que Marquinhos estava de conversa com a jovem. No dia seguinte, na escola, começa mais um debate das eleições do grêmio, e Jaqueline fica perplexa quando a chapa rival anuncia que Paula vai dar um depoimento sobre Celso. Enquanto o professor, Neide (Quitéria Kelly), Jaqueline e Anjinha aguardam apreensivos, Paula explica que Celso sempre foi respeitoso com ela e a foto que publicou foi uma brincadeira que acabou sendo mal interpretada. Enquanto eles ficam aliviados, Marquinhos e Diana (Malu Lazari), da chapa concorrente à de Jaqueline, bufam de raiva.Estreante na TV, a atriz Duda Santos fala que as gravações das cenas foram intensas e muito divertidas. “A Paula chega causando muita ‘treta’, mas logo mostra a que veio. Foram muitas cenas em pouco tempo, um desafio. Adorei participar porque sempre fui fã de ‘Malhação’, e a galera é muito gente boa”, conta.

A sequência está prevista para ir ao ar a partir desta terça-feira, dia 18, em “Malhação: Toda Forma de Amar”. A trama é escrita por Emanuel Jacobina, com supervisão artística de Carlos Araújo e direção artística de Adriano Melo.Comunicação Globo