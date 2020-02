Todos os jogos em que Messi marcou 4 ou mais gols, e a comparação com Cristiano

É inacreditável, mas é verdade. ​​Lionel Messi, mais um vez, foi o protagonista na vitória do Barcelona. Agora a atuação de gala aconteceu contra o Eibar (5 a 0), com direito a 4 gols. Este é sétima ocasião em que o craque marca quatro ou mais vezes num só jogo, e a primeira em quase dois anos e meio.

eu realmente não tinha esperança que o Barcelona fosse longe nesaa champions, mas com essa fase surreal de Messi acho que passamos do Napoli sem muito estresse — advogado do diabo (@Negromonteee) February 22, 2020

Poucos no mundo futebol são capazes de marcar 4 gols em uma mesma partida, imagina conseguir esse feito em 7 partidas. Aqui vai a lista para relembrar todas estas oportunidades:

1. FC Barcelona 4-1 Arsenal (Champions League, 6 de abril de 2010)

2. FC Barcelona 5-1 Valencia (LaLiga, 19 de fevereiro de 2012)

3. FC Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen ( Champions League , 7 de março de 2012)

4. FC Barcelona 4-0 RCD Espanyol (LaLiga, 5 de maio de 2012)

5. FC Barcelona 5-1 Osasuna (LaLiga, 27 de janeiro de 2013)

6. FC Barcelona 6-1 Eibar (LaLiga, 19 de setembro de 2017)

7. FC Barcelona 5-0 Eibar (LaLiga, 22 de fevereiro de 2020)

Destaque para o jogo contra o Bayer Leverkusen, no qual o “E.T” balançou a rede 5 vezes.

Como em muitos outros recordes de gols, é inevitável fazer a comparação com Cristiano Ronaldo, sendo que, neste quesito, o português leva vantagem em partidas com quatro gols (8) e cinco (2):

1. Real Madrid 6-1 Racing de Santander (LaLiga, 23 de outubro de 2010)

2. Sevilla 2-6 Real Madrid (LaLiga, 7 de maio de 2011)

3. Real Madrid 5-1 Elche (LaLiga, 23 de setembro de 2014)

4. Real Madrid 9-1 Granada (LaLiga, 5 de abril de 2015)

5. RCD Espanyol 0-6 Real Madrid (LaLiga, 12 de setembro de 2015)

6. Real Madrid 8-0 Malmö FF (Champions League, 8 de dezembro de 2015)

7. Real Madrid 7-1 Celta de Vigo (LaLiga, 5 de março de 2016)

8. Portugal 6-0 Andorra (classificatória para o Mundial 2018, 7 de outubro de 2016)

9. Real Madrid 6-3 Girona (LaLiga, 18 de março de 2018)

10. Lituânia 1-5 Portugal (classificatória para Eurocopa 2020, 10 de setembro de 2019)

Lionel Messi (completará 33 anos em junho) e Cristiano Ronaldo (completou 35 em fevereiro) ainda têm tanque para conseguir mais partidas desse calibre nos últimos anos de carreira. O argentino se aproximará do recorde do português? ​CR7 estenderá a liderança no quesito? Somente o tempo poderá responder a essas perguntas. Enquanto isso, a gente aproveita.

Recomendamos aproveitar enquanto ainda dá tempo.