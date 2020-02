Tolima x Internacional | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​É em Ibagué, na Colômbia, que o ​Internacional começa a decidir o seu futuro na Libertadores da América de 2020. Nesta quarta-feira, pela rodada de ida da terceira etapa da competição (a última antes de se chegar à fase de grupos), o time gaúcho enfrenta o Tolima. Depois de perder o clássico Gre-Nal do último sábado e ficar de fora da final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, a missão é evitar que o que aconteceu no Beira-Rio tenha influência dentro de campo, afinal, avançar no torneio continental é a prioridade absoluta, neste momento, de Eduardo Coudet e companhia.

​Ficha técnica Tolima x Internacional​ ​Data 19/02/2020​ ​Hora 21h30min (horário de Brasília)​ ​Local ​Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué (COL) ​Árbitro ​Roberto Tobar (Chile) ​Onde assistir ​TV Globo e Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Tolima Montero; Marulanda, Quiñónes, Moya e Banguero; Gordillo e Robles; Campaz, Albornoz e Estupiñan; Rodriguez.​ ​Internacional ​Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta e Moisés (Uendel); Musto; Edenilson, Rodrigo Lindoso e Gabriel Boschilia; D’Alessandro e Paolo Guerrero.

Os donos da casa chegam à terceira fase da Libertadores depois de duas vitórias por 1 a 0 sobre o Macará, do Equador. E é com o jovem Leandro Campaz, atacante de apenas 19 anos e que marcou o gol do Tolima em ambas as partidas, que o Colorado, após eliminar a Universidad de Chile, precisa ter seus maiores cuidados. O Inter, por sua vez, pode repetir a escalação do Gre-Nal do final de semana. No entanto, não se pode descartar a volta de Rodrigo Moledo à zaga. Além disso, o lateral-esquerdo Moisés, embora tenha viajado, é tratado como dúvida.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​TOLIMA INTERNACIONAL​ ​Bucaramanga 0 x 0 Tolima (01/02)* ​Ypiranga 0 x 0 Inter (01/02)** ​Macará 0 x 1 Tolima (04/02) ​Universidad de Chile 0 x 0 Inter (04/02) ​Tolima 3 x 0 Envigado (07/02)* ​Inter 2 x 0 Novo Hamburgo (08/02)** ​Tolima 1 x 0 Macará (11/02) ​Inter 2 x 0 Universidad de Chile (11/02) ​Rionegro Águilas 1 x 1 Tolima (14/02)* ​Inter 0 x 1 Grêmio (15/02)**

O duelo de volta ocorrerá na próxima semana, no Beira-Rio. Gol fora de casa continua sendo um critério de desempate. Quem se classificar entrará no Grupo E, ao lado de Grêmio, América de Cali-COL e Universidad Católica-CHI.

*Apertura

*Campeonato Gaúcho