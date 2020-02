Tom Cavalcante estaria negociando programa semanal com a Band – Bastidores

Atualmente, ele apresenta Dr. Darci no Multishow.

Amigo pessoal de Faustão, após algumas passagens por programas da TV Globo, como convidado, Tom Cavalcante estaria negociando com a Band. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do UOL.

As negociações, iniciadas despretensiosamente no final do ano passado, tornaram-se bem mais frequentes nos últimos dias.

Trata-se de um programa semanal, porém ainda sem nenhum detalhes sobre o formato e o dia de exibição.

Desde 2018, Tom apresenta o Dra. Darci no Multishow.