Tombense x Cruzeiro | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Na noite da próxima quinta-feira (20), o ​Campeonato Mineiro 2020 poderá ter um novo líder. Tombense e Cruzeiro, que estão na perseguição ao América-MG, entrarão em campo para cumprir duelo adiado válido pela segunda rodada da competição. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Tombense x Cruzeiro​ ​Motivo: ​Jogo adiado válido pela segunda rodada do Mineiro 2020 ​Data: ​20/02/2020 ​Hora: ​19h15 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Almeidão, em Tombos (MG) ​Árbitro: ​A definir ​Onde assistir: ​SporTV e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Tombense: ​Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos; Ortega, Maycon Douglas e Rubens. ​Provável Cruzeiro: Fabio; Edílson, Cacá, Léo e João Lucas; Filipe Machado, Jadson, Maurício e Everton Felipe; Alexandre Jesus (Judivan) e Roberson​.

A equipe de Tombos vem de uma goleada expressiva contra a URT e, portanto, não deve fazer mudanças em sua equipe titular. Não há novas baixas por lesão ou suspensão. Destaque para o meia Marquinhos, autor de dois gols na rodada passada.

O ​Cruzeiro, por sua vez, conta com os retornos do veterano lateral-direito Edílson e do atacante Judivan. O jovem volante ​Pedro Bicalho, que ganhou minutos nos últimos dois jogos, deve iniciar a partida como opção no banco de reservas.

Últimos jogos e campanha no torneio

​​

​Tombense Cruzeiro​ ​Tupynambás 0 x 1 Tombense (22/01) ​Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova (28/01) ​Tombense 0 x 0 Boa Esporte (29/01) ​Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro (02/02) ​Atlético-MG 1 x 1 Tombense (02/02) ​Cruzeiro 1 x 1 América-MG (09/02) ​Tombense 2 x 0 Patrocinense (08/02) ​São Raimundo 2 x 2 Cruzeiro (13/02) – CdB ​Tombense 4 x 0 Cruzeiro (15/02) ​Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro (16/02)

Tombense e ​Cruzeiro têm campanhas bem semelhantes no Mineiro até aqui, ambos com 11 pontos e campanha de três vitórias e dois empates. O momento celeste, no entanto, não é favorável: vem de três igualdades consecutivas, com atuações pouco convincentes. Diante do Patrocinense, escapou de um revés somente no último lance da partida, com Maurício indo às redes e sacramentando o empate sofrido.