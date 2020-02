Torcida do Botafogo chega ao topo do twitter em campanha por astro; sonho pode virar realidade

Diversos canais de esportes afirmam que Yaya Touré está em busca de um novo clube e que o Brasil é um dos destinos que agrada o atleta. Após se desvincular do Qingdao Huanghai, da segunda divisão chinesa, Yaya chegaria sem custos ao novo clube. E o ​Botafogo está na parada.

No embalo da contratação de Keisuke Honda, a torcida alvinegra novamente movimentou as redes sociais com a ideia de contratar o marfinense. Ao longo da semana, 3 hashtags foram levantadas pelos torcedores: #YayaNoBotafogo, #YayaTouréNoBotafogo e #BotafogoComYaya. No entanto, ​essa negociação é considerado muito mais complicada do que a do japonês, e conta com outros times na concorrência.

Esse começo de ano a torcida do Botafogo tá voando hein, mano. Festa pra receber o Honda e agora fazendo barulho pelo Yaya Touré. Tô gostando de ver. #BotafogoComYaya — Denilson De Oliveira (@denilsonshow) February 17, 2020

Segundo Ricardo Rotenberg, vice-presidente de futebol, o Botafogo na atual situação financeira não tem condições de trazer o jogador, porém de acordo com ​site GloboEsporte o clube está procurando investidores externos para ajudar na negociação.

Além disso, setoristas afirmam que se o plano de sócio-torcedor crescer o suficiente nessa semana, talvez seja possível sonhar. Entretanto, problemas no site e pouca adesão de novos sócios são balde de água fria na empolgação de trazer o experiente jogador de 36 anos.