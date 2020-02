Torcida do Botafogo reprova investida por Autuori e pede ex-auxiliar de Guardiola para o cargo

​A caça por treinadores começou no ​Botafogo. Logo após a demissão de Alberto Valentim, a diretoria está correndo para trazer o novo nome para comandar o time. Ou era isso que a torcida esperava, que fosse um ‘novo’ comandante.

Mas, como tem coisas que só acontecem com o Botafogo, a diretoria escolheu Paulo Autuori para assumir o cargo. Mais uma vez um técnico que já teve passagem por aqui, inclusive sendo campeão do Brasileirão de 1995.

Os últimos trabalhos de Paulo Autuori não foram bons e geralmente ele deixa os clubes pela ‘porta dos fundos’. Porém seu passado ‘vitorioso’ é o suficiente para conseguir um emprego em um clube grande, mesmo não tendo trabalhado como treinador nos últimos clubes. Seu nome é apoiado por Montenegro nos bastidores e o acerto já parece estar bem encaminhado.

Conversei com um membro do comitê de futebol do Botafogo mais cedo. Apesar de toda a dificuldade, os nomes preferidos são Cuca e Paulo Autuori. Outros estão sendo colocados na mesa mas estes são os mais desejados. Apuração continua. #Botafogo — Claudio Portella (@portella_22) February 10, 2020

Cansados com o “amadorismo” de sempre, os botafoguenses invadiram o twitter mais uma vez para tentar reverter a escolha por Autuori. Assim como no caso do Honda, uma hashtag foi levantada com ‘#AutuoriNão’ e outra com ‘#TorrentNoBotafogo”







Domenec Torrent foi um dos auxiliares de Guardiola no Barcelona, Bayern e Manchester City. Apesar de não ter muita experiência como treinador, sua passagem pelo New York City FC foi bem elogiada. Torrent é o preferido da torcida nas redes sociais. Geralmente isso não influencia tanto nas decisões dos clubes, só que, recentemente no Botafogo, a opinião da massa tem tido um peso importante. Vai que dessa vez dá certo de novo…