Torcida do Fla se revolta após anulação de gol de Bruno Henrique; reveja

A final começou! Flamengo e Del Valle entraram em campo para iniciar a decisão de 180 minutos da Recopa. O rubro-negro tenta sua segunda conquista internacional em menos de três meses, algo muito significativo para quem viveu um indigesto período sem levantar taças internacionais. Até por isso, e também pelo momento econômico da equipe, ganhar hoje se torna tão simbólico.

Na segunda etapa da partida, o Flamengo conseguiu a melhor chance de gol da partida. O atacante Bruno Henrique partiu em velocidade e chegou na cara do goleiro, passando com facilidade, colocando a redonda no fundos das redes. Porém, um impedimento acabou sendo assinalado. O VAR foi consultado, anulando o gol.

Nas redes sociais, a torcida do Flamengo se revoltou, destacando que o atacante não estava em impedimento. O gol seria o de empate, resultado que daria ao técnico Jorge Jesus uma enorme tranquilidade para ir trabalhar durante o intervalo.

Imagens de DAZN!

Flamengo joga contra o Del Valle pela Sul-americana

Gabigol é um desfalque que sem dúvidas faz falta para a equipe. Porém o Flamengo tem um elenco vasto e por isso Diego, escalado como titular, tem condições de a qualquer momento decidir a parada. Enquanto Gabigol está cumprindo suspensão, Léo Pereira infelizmente se lesionou ainda no Carioca. O atleta foi desfalque na Supercopa e não se recuperou a tempo para hoje. A tendência é que ele seja o titular de Jesus. Enquanto isso, Gustavo Henrique assume a responsabilidade.

O Flamengo passou também por um preparação em conjunto entre Jesus, DM e comissão técnica. Tudo com o objetivo de chegar hoje pronto para não sentir tanto a altitude e poder executar aquilo que geralmente o Flamengo faz: marcação alta, com intensidade e ofensividade.