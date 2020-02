Tottenham e Chelsea interessados em contratar centroavante sensação na Inglaterra

​S e a janela de transferências de janeiro nos ensinou alguma coisa, é que Chelsea e Tottenham precisam desesperadamente de alguns reforços para o ataque. Durante o mês inteiro, houve rumores ligando o Blues e o ​Spurs a uma lista interminável de alvos. Mas nenhum dos ltimes conseguiu um acordo para um atacante antes do fim da janela, tendo que se contentar com as opções atuais até o final da temporada.

No entanto, o ​90​min britânico revela com exclusividade que ambos os times sondando o atacante do Fulham, Aleksandar Mitrovic, como um alvo para a janela de verão da Europa – caso o Fullham não consiga se classificar para a Premier League este ano.

Apesar do esforço do jogador, o Fulham não foi capaz de se manter na elite inglesa na temporada passada. Mesmo com todas as sondagens na janela, a diretoria ofereceu o maior contrato da história da segunda divisão da Inglaterra para convencê-lo a permanecer no clube por mais um ano.

Mitrovic está determinado a levar o time de volta à elite nesta temporada (já foram 22 gols na segundona em 2019/20) e, embora tenha sido alvo de grande interesse de alguns dos maiores clubes da Europa – incluindo Paris Saint-Germain -, o jogador de 25 anos já afirmou o desejo de permanecer em Londres.

Aleksandar Mitrović com a camisa do Fulham: 90 jogos

45 gols

5 assistências Na temporada 2019-2020: 31 jogos

22 gols

1 assistência Artilheiro da Championship! pic.twitter.com/ANtc5uZJMM — Curiosidades Premier League (@CuriosidadesPRL) February 21, 2020

No entanto, se o Fulham fracassar na tentativa de retornar à Premier League, Chelsea e Spurs estarão à disposição para tentar contratá-lo. O Tottenham conversou com o Fulham sobre um possível acordo para Mitrovic nas duas janelas de transferências anteriores, e eles estão mais do que preparados para lançar uma oferta pelo atacante sérvio no futuro.

O Chelsea também é um admirador do futebol do artilheiro, e sabe que ele seria um excelente complemento para seu ataque. Mas ambos os clubes sabem que um acordo por Mitrovic depende de como o Fulham se sairá ao longo da temporada. Provavelmente eles ficarão na torcida para que o time não se saia bem e facilite as negociações. Neste momento, estão na 3ª posição da Championship.