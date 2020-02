Tottenham x Manchester City | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

No próximo domingo (2), a Premier League 2019/20 reserva um confronto entre duas grandes forças do país: Tottenham e Manchester City, embate importante na luta por competições europeias (​Champions e Liga Europa). Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande duelo, a ser disputado na capital da Inglaterra:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Tottenham x Manchester City​ ​Motivo: ​25ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​02/02/2020 ​Hora: ​13h30 (de Brasília) ​Local: ​Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING) ​Árbitro: ​Mike Dean ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

​Provável Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga, Vertonghen; Gio Lo Celso, Winks, Alli; Lucas, Son​. ​Provável Manchester: Éderson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, Kevin de Bruyne, Gündogan; Bernardo Silva, Agüero, Sterling.

Será o primeiro jogo do time londrino em casa desde a ​partida de Eriksen, que se despediu do Tottenham rumo à Inter de Milão. Além de não contar mais com o armador, José Mourinho não terá à disposição os lesionados Harry Kane, Ben Davies e Moussa Sissoko. Bergwijn e Gedson Fernandes, recém-contratados, devem aparecer entre os relacionados.

Pelo lado do Manchester City, as notícias são boas. Após longo tempo de inatividade, o francês Aymeric Laporte volta a ficar à disposição de Pep Guardiola, formando a dupla de zaga ao lado do brasileiro ​Fernandinho. Leroy Sané e Benjamin Mendy são as ausências por lesão.

Últimos cinco jogos e classificação

​Tottenham Manchester City​ ​Tottenham 0 x 1 Liverpool (11/01) ​Aston Villa 1 x 6 Man.City (12/01) ​Tottenham 2 x 1 Middlesbrough (14/01) – Copa ​Man.City 2 x 2 Crystal Palace (18/01) ​Watford 0 x 0 Tottenham (18/01) ​Sheffield United 0 x 1 Man.City (21/01) ​Tottenham 2 x 1 Norwich City (22/01) ​Man.City 4 x 0 Fulham (26/01) – Copa ​Southampton 1 x 1 Tottenham (25/01) – Copa ​Man.City 0 x 1 Man.United (29/01) – Copa

Com o Liverpool disputando um ‘campeonato à parte’ – abriu nada menos que 19 pontos de vantagem na liderança -, resta ao City lutar para manter sua segunda posição, posto que está ameaçado pelo ótimo Leicester: 51 pontos para a equipe de Guardiola até essa rodada 25, contra 48 dos Foxes. O Tottenham, por sua vez, está na cola do Manchester United: ambos somam 34 pontos, com o clube londrino figurando na sexta posição nos critérios de desempate.