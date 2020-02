Trabalhador que não sacar o valor do FGTS até março perde o dinheiro?

Ninguém é obrigado a fazer o saque imediato nem aderir ao saque-aniversário do FGTS; Saiba como vai funcionar o modelo de saques

Não. Ninguém é obrigado a fazer o saque imediato nem aderir ao saque-aniversário do FGTS. Se não for retirado, o dinheiro disponível até dia 31 de março volta automaticamente para a conta do FGTS, sem prejuízo da rentabilidade no período, e aí só será possível sacar novamente nos casos previstos em lei, como aposentadoria, demissão sem justa causa (caso não tenha aderido ao saque-aniversário) ou compra da casa própria, por exemplo.

O saque imediato só está disponível agora, não vai ser possível retirar esse dinheiro todo ano, a menos que mude algo na lei.

Existem outras possibilidades de saque do FGTS além das novas (saque imediato e saque aniversário)?

Sim, confira: