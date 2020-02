Trabalhe em casa pela GOL: vagas de emprego abertas em home office em 2020

A Gol Linhas Aéreas abriu oportunidades de emprego em diversas cargos. A novidade é que a empresa está recrutando profissionais para emprego de home office. As oportunidades são para o cargo de Teleoperador ‘Home Based’. As vagas são nas áreas de Vendas, Smiles e também no SAC.

“A Gol Linhas Aéreas foi fundada dia 15 de janeiro de 2001, com a razão social “GOL Transportes Aéreos Ltda”. Foi a primeira companhia aérea fundada no Brasil no século XXI e também foi a primeira companhia brasileira a adquirir o conceito de baixo custo, o que oferece preços acessíveis nas passagens.”

Hoje é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, tendo 36% de participação do mercado doméstico, operando em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais, além de ser a terceira maior em frota de aeronaves. “Em 2014, a Gol fechou o ano com uma participação de mercado de 32% do total de assentos oferecidos em voos domésticos e é a companhia com mais participação no mercado doméstico.”

Confira as oportunidades!

Cargos Disponíveis As oportunidades são para: Agente Comercial;

Comissário de Voo;

Executivo Comercial;

Técnico de Oficina;

Analista Administrativo;

Analista Financeiro;

Analista de Processos e gestão;

Auxiliar de Aeroporto;

Agente de Atendimento em Aeroporto;

Teleoperador Home Based (trabalho em casa). As vagas são para Rio Branco (AC), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Palmas (TO), Salvador (BA), Natal (RN), entre outras.

Inscrição, Salários e Benefícios

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de vagas e realizar sua inscrição na vaga almejada.

Além dos salários, os profissionais contarão com Assistência médica; Assistência odontológica; Vale alimentação; Vale-refeição; e Vale-transporte.