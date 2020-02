Trabalhe na Adecco: empresa abre 101 vagas de emprego; veja os cargos

A empresa atua em mais de setenta países, prestando serviços a mais de 130.000 empresas.

A Adecco S.A é uma companhia da suíça que gerencia recursos humanos. Atualmente é a líder no setor. Foi fundada em 1996 com a fusão entre a francesa Ecco e a suíça Adia Interim.

Atua em mais de setenta países, prestando serviços a mais de 130.000 empresas. Possui aproximadamente seis mil filiais, 33 mil funcionários e 640 mil empregados temporários. Está no Brasil desde 1999.

“A Adecco possui 5,5 mil escritórios em 60 países, proporcionando empregos a 700 mil pessoas e oferecendo serviços a mais de 100 mil empresas. Na América Latina, a empresa opera com 3 mil colaboradores em suas filiais presentes em países e conta com 7 milhões de cadastros em sua base de dados”.

Cargos disponíveis

Técnico de Engenharia

Consultor de Atendimento – PCD

Analista de Relações com a Comunidade

Gerente de Loja

Assistente de Estoque

Representante Comercial Autônomo (RCA)

Auxiliar Operacional – PCD

Técnico Exame RDI

Analista de Configuração WTM

Motorista Mapeador

Serralheiro

Assistente de Operações (Comercial)

Analista de Contas a Pagar Sênior

Assistente Pessoal

Técnico de Enfermagem – PCD

Desenvolvedor

Analista de Sistemas

Analista de Integração

Assistente Administrativo Arquitetura TI – PCD

Analista de Desenvolvimento Humano

Analista de Produto

Especialista em Bebidas – Restaurante

Estágio de Atendimento

Gestor Público

Assistente de Folha de Pagamento

Assistente Fiscal

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/adecco.

Você pode procurar um emprego de várias maneiras no Adecco Emprego. Umas delas é digitando o cargo de interesse no ícone “Pesquisar vagas” ou filtrando por área de atuação na página inicial. Logo em seguida, aparecerá uma lista com todos os empregos relacionados a sua busca, onde você poderá adicionar filtros de localização, salário e área de atuação.