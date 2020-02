Trabalhe na Anna Pegova; VAGAS de EMPREGO e ESTÁGIO em São Paulo; confira os cargos

A Anna Pegova tem vagas de emprego e estágio em São Paulo! Saiba mais!

Sobre a empresa Anna Pegova

“Como preservar a beleza e a juventude? Quando você utiliza um dermocosmético ou realiza um tratamento estético Anna Pegova, está recebendo uma série de benefícios exclusivos, que fazem desta marca e de seus produtos experiências únicas.

Desde sua origem em Paris/França, há mais de 70 anos, dos quais 45 no Brasil, Anna Pegova tem sido uma marca de vanguarda com o compromisso de surpreender os seus clientes com o lançamento de cosméticos, com a utilização de tecnologias de ponta e de ativos de primeira qualidade em concentrações que garantem resultados notáveis.

Nosso propósito

Nós existimos para trazer FELICIDADE, AUTO ESTIMA, cuidado com a SAÚDE, ACOLHIMENTO e CONFORTO aos nossos consumidores finais, para que eles se sintam SEGUROS de que estão fazendo a melhor escolha para atingirem seus RESULTADOS desejados.”

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (31/01/2020) são:

Comercial

Assistente Comercial São Paulo / Sp

Estética

Esteticista Facial E Corporal – Moema São Paulo / Sp

Esteticista Facial E Corporal – Oscar Freire São Paulo / Sp

Esteticista Facial E Corporal – Shopping Bourbon São Paulo / Sp

Esteticista Facial E Corporal – Shopping Center Norte São Paulo / Sp

Esteticista Facial E Corporal – Shopping Morumbi São Paulo / Sp

Estágio Em Estética – Itaim Bibi São Paulo / Sp

Estágio Em Estética – Oscar Freire São Paulo / Sp

Estágio Em Estética – Shopping Bourbon São Paulo / Sp

Estágio Em Estética – Shopping Center Norte São Paulo / Sp

Estágio Em Estética – Shopping Morumbi São Paulo / Sp

Massoterapeuta São Paulo / Sp

Treinadora São Paulo / Sp

Produção – Fábrica

Estágio Em Engenharia De Produção São Paulo / Sp

Recursos Humanos

Analista De Recursos Humanos São Paulo / Sp.

Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: jobs.kenoby.com/annapegova.

