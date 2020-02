Trabalhe na Atento: 3.098 novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Atento, empresa de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO), oferece nada menos que 3.098 novas vagas de emprego. A instituição foi fundada em 1999 como fornecedora para o Grupo Telefônica e adquirida pela Bain Capital em 2012.

Atento é uma empresa que possui mais de 140.000 funcionários em todo o mundo, conectando mais de 500 milhões de consumidores ao trabalhar com marcas importantíssimas. A empresa Great Place to Work, especialista em avaliar locais de trabalho, classificou a Atento como uma das 25 melhores empresas em relação ao ambiente trabalhista e o trato dos funcionários, isso em todo mundo. Só nos países em que a Atento atua, já são mais de 11 prêmios nacionais. Entre seus pontos positivos, está uma organização eficaz para os colaboradores e o oferecimento de muitas oportunidades para jovens que precisam entrar no mercado de trabalho, incluindo também minorias e coletivos que possuem dificuldades na hora de encontrarem emprego.

Segundo o Instituto Great Place to Work, a Atento está entre as 25 Melhores Empresas para Trabalhar no mundo. Atualmente ela atua em 13 países, no Brasil a Atento está entre os maiores empregadores do país, com 34 centrais próprias, 36 remotas e mais de 80.000 colaboradores.

Cargos, Lotação e Benefícios

De acordo com o site de recrutamento InfoJobs, as oportunidades são para os cargos de Consultor Negócios, Teleoperador Ativo, Consultor Telecom III, Promotor de Vendas, Operador de Cobrança, Operador de Vendas, Operador de SAC I, Operador de SAC, Assistente de Vendas, Analista Telecom I, Assistente de SAC, Supervisor Serviços Presenciais, Analista Programador, entre outros.

Além do salário pago ao funcionário, a empresa vai oferecer benefícios de assistência médica, assistência odontológica, auxílio-educação, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: (https://www.infojobs.com.br/).