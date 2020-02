Trabalhe na Cargill: vagas de emprego abertas em SP e RJ; confira os cargos

Interessados devem se inscrever antes que as vagas sejam preenchidas

A Cargill tem vagas de emprego esperando para ser preenchidas em SP e RJ. Saiba mais!

Sobre a empresa

“A Cargill é uma empresa privada, multinacional, com sede no estado de Minnesota, EUA, cuja atividade é a produção e o processamento de alimentos. Atualmente a Cargill, maior empresa do mundo de capital fechado, está presente nos 5 continentes e emprega mais de 160.000 pessoas em 67 países.”

Confira!

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (27/02/2020) são:

Eletricista de Manutenção

Assistente Administrativo – São Paulo / SP

Analista de Planejamento de Negócios PL – São Paulo / SP

Planejador de Manutenção

Técnico (a) Culinário (a) – Rio de Janeiro / RJ

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: site.vagas.com.br/PagEmpr.asp.

Quer outras oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Outras oportunidades de Estágio? Clique Aqui