Trabalhe na Centauro: mais de 340 vagas por todo o Brasil; confira os cargos

A Centauro tem mais de 340 vagas de emprego ABERTAS em São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Tocantins e também no Distrito Federal! Saiba mais!

Sobre a empresa

“As Lojas Centauro fazem parte de uma rede brasileira multicanal de artigos esportivos. Fundada em abril de 1981 por Sebastião Bomfim Filho com a missão de democratizar o esporte e moda casual no Brasil, a companhia possui mais de 190 lojas em 23 estados do Brasil e Distrito Federal, além de contar com dois centros de distribuição localizados em Extrema, Minas Gerais, e Jarinu, São Paulo. A Centauro também comercializa produtos por comércio eletrônico e aplicativo para dispositivos móveis.”

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (26/02/2020) são:

Vendedor Consultor De Calçados – Flamboyant Shopping Center

Assistente De Loja – SHOPPING SÃO JOSE

Assistente De Loja – PARK SHOPPING CANOAS

Vendedor De Calçados – SHOPPING PELOTAS

Auxiliar De Loja – Flamboyant Shopping Center

Vendedor De Calçados – Bourbon Shopping Wallig

Assistente De Loja – Bourbon Shopping Wallig

ASSISTENTE DE LOJA – LOJA / SHOPPING

Vendedor Com Experiência – Zona Sul

VENDEDOR – LOJA / SHOPPING

Assistente De Visual Merchandising

Assistente De Loja – Tietê Plaza Shopping

Auxiliar De Loja PCD – Shopping Metropolitano Barra

Assistente De Estoque – Flamboyant Shopping Center (GO)

ASSISTENTE DE LOJA – CENTAURO CUIABA.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes! Para ver a lista completa, acesse o link ABAIXO.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/centauro/vagas.

