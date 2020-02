Trabalhe na Dafiti: Empresa abre novas vagas de emprego e estágio

A Dafiti abriu novas vagas de emprego no Brasil.

“O Dafiti Group é o maior grupo de e-commerces de moda e lifestyle da América Latina. A Dafiti, criada em 2011, foi o primeiro e-commerce de moda a vender calçados 100% online no Brasil. Ao longo desses anos, a empresa vem revolucionando o varejo online, transformando os hábitos de compra dos brasileiros e expandindo operações para outros países, como Argentina, Chile e Colômbia.

Ao longo dos anos, a empresa obteve excelente desempenho no mercado. No início de 2018 sua performance foi bastante promissora:” em janeiro, a Dafiti completou sete anos de sucesso exponencial e reafirmou seu caráter Smartfashion (proporcionar ao cliente uma experiência de compra inteligente que combina um amplo portfólio de produtos com curadoria de moda, a preço justo, com a conveniência de comprar em qualquer lugar, a qualquer hora), com o lançamento da campanha “o look que não sai da sua cabeça, tá na Dafiti”.

Já em abril, o Dafiti Group reportou resultado financeiro expressivo com Receita Líquida de Venda de Mercadoria (Net Merchandise Value) de R$ 1.422,5 bilhão no ano de 2017, o que corresponde a um crescimento de 16,9% em relação ao ano de 2016. Com destaque para o quarto trimestre, que reportou um avanço de 22,1% frente ao mesmo período do ano anterior, com NMV de R$ 438,7 milhões.”

Vagas abertas

Assistente de Prevenção de Perdas

Assistente de Compras

Analista de Prevenção de Perdas

Analista de Pós Produção

Business Partner | Analista de Recursos Humanos II

Estagiário Planejamento Comercial

Fiscal de Prevenção de Perdas

Técnico em Automação II

Inscrições e Informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/dafiti