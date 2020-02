Trabalhe na Decathlon: Empresa abre novas vagas de emprego; saiba mais!

Decathlon, empresa que atua com pesquisas, concepção, design, produção e logística, faz saber aos interessados a abertura de vagas de emprego no Brasil.

A Decathlon, empresa que atua com pesquisas, concepção, design, produção e logística, abriu diversas vagas de emprego em diversas cidades do país. As lojas da empresa possuem áreas de teste e realizam diariamente eventos esportivos.

Nas lojas da instituição você pode encontrar serviços de: encordoamento de raquetes, estamparia de camisetas, manutenção, reparo e customização de bikes, patins, skates e patinetes.

Sempre busca aprender, desenvolver-se e se superar? Você gosta e sabe trabalhar em equipe, para vencer juntos? Você gosta e sente-se à vontade em tomar decisões e executá-las? Você é mão na massa, gosta de se envolver e compartilhar o seu ponto de vista? Você é transparente, faz o que fala e gosta da sinceridade sempre? Você é positivo e proativo para encontrar soluções? Se você respondeu “sim” para estas perguntas, a Decathlon aguarda você.

Alguns dentre os cargos disponíveis abaixo:

Cargos disponíveis

Analista de E-commerce e Comunicação Digital

Analista de Suporte

Líder de Produção

Analista de Gestão e Abastecimento

Responsável de Logística

Assistente de Atendimento ao Frentista

Assistente de Atendimento ao Esportista

Gerente de Seção Raquetes

Gerente de Seção

Vendedor Técnico

Aprendiz

Vendedor Fitness

Vendedor Esportes Coletivos

Vendedor Montanha

Vendedor Natureza

Benefícios (Variam para cada vaga)

Vale Transporte

Vale Refeição ou Vale Alimentação

Seguro de Vida em grupo

Assistência Médica – Sulamérica Saúde (opção de inclusão de dependentes)

Assistência Odontológica – OdontoPrev (opção de inclusão de dependentes)

Auxílio Esporte – Gympass (opção de inclusão de dependentes)

Associação ao SESC (opção de inclusão de dependentes)

Desconto de 30% em produtos exclusivos das lojas Decathlon

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site oficial de vagas de empresa, disponível no Jobs.Kenoby: https://jobs.kenoby.com/vagasdecathlon

Quer Mais oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Mais Oportunidades de Estágio? Clique Aqui