Trabalhe na LATAM: Empresa abre 180 novas vagas de emprego em diversos cargos

Fundada em 12 de julho de 1976, a LATAM Airlines Brasil, anteriormente TAM Linhas Aéreas, faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 180 vagas de emprego no país. Segundo informações da empresa, o objetivo da abertura de novas vagas é expandir a capacidade operacional do Centro de Manutenção, em São Carlos (SP), em 15%.

A LATAM é uma companhia aérea sediada em São Paulo, atualmente considerada a maior empresa do segmento do Brasil. Membro da aliança aérea Oneworld, faz parte da LATAM Airlines Group, uma holding chileno-brasileira com atuação também na Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru. Desde o dia 5 de maio de 2016 a companhia adotou a marca LATAM Airlines como última fase da fusão da TAM com a chilena LAN. Em 2016, a LATAM Airlines Brasil foi eleita a 57ª melhor companhia aérea do mundo pela Skytrax.

A frota da LATAM Airlines Brasil é composta por 149 aeronaves da Airbus e Boeing, das quais os modelos Airbus A319, Airbus A320, Airbus A320neo e Airbus A321 são usados nas rotas domésticas, enquanto o Boeing 767, Boeing 777 e o Airbus A350 nas rotas internacionais.

O centro de São Carlos realizou testes com a utilização de um drone com objetivo de inspecionar aeronaves. Desse modo, a LATAM se tornou a primeira companhia aérea da América Latina a utilizar esse tipo de tecnologia.

Vagas LATAM 2020

Segundo informações da assessoria de imprensa, o centro, que é o maior da América Latina, vai contar com 21 novos checks adicionais de aeronaves somente em 2020. Anteriormente, o local contava com cerca de 140 checks anuais. O comunicado das novas oportunidades de emprego foi dado no dia 22 de janeiro.

Agora, empresa vai realizar contratação de novos funcionários ao logo de 2020. As oportunidades são para mecânicos, auxiliares, engenheiros, suporte, entre outros muitos cargos.

Além disso, a LATAM vai contratar profissionais para outros países. Há vagas para copiloto, vendedor e engenheiro. Algumas das novas vagas já estão abertas e podem ser consultadas através do site oficial da Companhia Aérea.

Saiba com o se inscrever

Para se inscrever, o candidato deverá seguir os seguintes passos: