Trabalhe na MaxMilhas: vagas de emprego em BH; confira os cargos

Oportunidades e também vagas para PCD: interessados devem se inscrever antes que as vagas sejam preenchidas

A MaxMilhas tem vagas de emprego em Belo Horizonte – MG! Saiba mais!

Sobre a empresa

“A MaxMilhas acredita que todo mundo merece voar. Pra gente, encarar desafios diários e participar de algo revolucionário são oportunidades únicas de alcançar voos cada vez mais altos e crescermos JUNTOS.

Somos uma das maiores marcas do setor de turismo e tecnologia do Brasil, uma das referências como startup de alto crescimento do país e a 3ª melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais, de acordo com o Great Place To Work, GPTW. Temos um time composto por mais de 400 especialistas, pessoas incríveis que trabalham por propósito e com paixão, como verdadeiros ASES.

Ao decorrer desses mais de 6 anos de trajetória, construímos uma cultura forte, com um propósito bem definido e que direciona as nossas tomadas de decisão. “

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (01/02/2020) são:

Analista de Atendimento – Banco de Candidatos

Analista de Atendimento (PCD)

Gerente de Controladoria

Gerente Financeiro

Pessoa Arquiteta de Cloud

Pessoa Arquiteta de Software

Pessoa Cientista de Dados

Pessoa Desenvolvedora BackEnd Node

Pessoa Desenvolvedora de Infraestrutura/Cloud (DevOps)

Pessoa Desenvolvedora Front End – React

Pessoa Desenvolvedora Mobile – iOS

Pessoa Desenvolvedora Node.js – SP

Pessoa Engenheira de Dados.

Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: maxmilhas.gupy.io.

