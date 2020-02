Trabalhe na Netflix: Empresa abre vagas de emprego; veja como se inscrever

Empresa abriu vagas de emprego no Brasil; conheça os cargos

A Netflix é o principal serviço de entretenimento por internet do mundo. São 139 milhões de assinaturas em mais de 190 países assistindo a séries, documentários e filmes de diversos gêneros e idiomas. O assinante da Netflix pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em praticamente qualquer tela com conexão à internet. O assinante tem vantagens de poder assistir, pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso.

A empresa disponibiliza um serviço de streaming que permite aos clientes verem uma variedade de séries de televisão, filmes e documentários premiados e mais em milhares de dispositivos ligados à internet. Com a Netflix, pode ver os conteúdos disponíveis no serviço de forma ilimitada, sem anúncios nem publicidade. Há sempre conteúdos novos para descobrir e todas as semanas são adicionados novos filmes e séries!

Os assinantes da Netflix têm acesso instantâneo a conteúdos fantásticos em mais de 190 países. A Netflix tem uma vasta biblioteca global de conteúdos originais premiados, longas-metragens, documentários, séries de televisão e muito mais. Os conteúdos disponíveis variam de acordo com a região e estão sujeitos a alteração.

Cargos disponíveis

Coordenador de local de trabalho

Recepcionista Bilíngue

Chefe de Produção de Marketing Criativo

Gerente

Gerente do programa de localização

Gerente de marketing de parceiros

Gerente de contabilidade e relatórios da LATAM

Gerente Analista de Conteúdo

Gerente de Produção Física – Não-ficção

Especialista em Escalonamento de Políticas

Especialista em Operações Tecnológicas

Diretor de Marketing

Advogado

É necessário que os candidatos possuam experiência para atuar em todos os cargos ofertados. Entretanto, cada cargo possui pré-requisitos específicos, de acordo com a função exercida pelo colaborador. Para conferir, é necessário clicar na vaga de seu interesse e ler os tópicos pontuados.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://jobs.netflix.com/search?location=Alphaville%2C%20Brazil.