Trabalhe na Unidas: Empresa abre vagas de emprego pelo país; confira os cargos

Unidas oferta vagas de emprego no Brasil em diversos cargos

A Unidas, empresa de locação de veículos, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para diversos cargos no país. A Unidas foi eleita uma das maiores empresas para o trabalho no Brasil por três anos consecutivos, em 10º lugar, em 2018, no ranking promovido pelo Instituto Great Place to Work – um marco mundial de trabalho de excelência.

Fundada em 1985, a Unidas é uma empresa especializada em soluções de locação e gestão de veículos e frotas. Presente em todo o Brasil, a Companhia conta com uma frota de mais de 43 mil veículos de diversas marcas para atender mais de 360 mil clientes em todo o país. A sua composição acionista é formada pela Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira S.A e pelos Fundos de Investimentos Gávea, Kinea e Vinci Partners, cuja capacidade financeira e de gestão são amplamente reconhecidas e que entraram no capital da empresa em julho de 2011.

“Somos uma empresa de soluções de localização e gestão de veículos. Mas não somos só isso. A gente entrega muito mais que um carro. E, para isso, só tem caminho: colocar paixão em tudo. É assim que fidelizamos nossos clientes e criamos um relacionamento com respeito, ética e transparência. As pessoas que fazem isso precisam se esforçar, demonstrar e gerar gerados por cada um. Por isso, sempre buscamos melhorar e nos aperfeiçoar para superar as expectativas dos clientes”, diz a empresa.

Cargos disponíveis

Agente de Atendimento

Assistente de Vendas

Assistente de Manutenção

Coordenador de Loja

Consultor de Qualidade

Consultor de Vendas

Lavador de Carros

Pré-requisitos (variam para cada cargo)

Ensino Médio Completo

Curso técnico de Mecânica

Nível usuário de pacote Office: Word e Excel

Carteira Nacional de Habilitação (categoria B)

Benefícios (variam para cada cargo)

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio farmácia

Comissões

Participação nos lucros

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://unidasrentacar.infojobs.com.br/