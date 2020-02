Trabalhe na Vale: Empresa abre novas vagas de emprego no Brasil; confira

A Vale, mineradora multinacional brasileira, abriu vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

A Vale é uma mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país. É uma das maiores empresas de mineração do mundo, e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera em nove usinas hidrelétricas no Brasil, no Canadá e na Indonésia

“Já imaginou trabalhar em uma empresa sólida, bem-sucedida e com forte presença global? Ou que tal desenvolver seu potencial com um trabalho desafiador e dinâmico? Já pensou em fazer parte de uma empresa que cuida do meio ambiente e promove o desenvolvimento das comunidades onde atua? A Vale possibilita aos seus empregados oportunidades de carreira e crescimento profissional”.

Veja os cargos disponíveis logo abaixo.

Cargos disponíveis

Analista de Manutenção

Mecânico

Técnico Especialista em Renovação de Frotas

Coordenador de Confiabilidade

Técnico Eletroeletrônica

Lubrificador

Soldador

Analista Operacional

Inspetor

Engenheiro Sênior

Técnico Laboratório

Haverá, ainda, vagas para pessoas com deficiência.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: http://www.vale.com/brasil/PT/people/Paginas/Portal-de-Vagas.aspx