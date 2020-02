Tribunal de Justiça abre dois concursos em um dia; médio, técnico e superior e até R$9 mil

Os concurseiros que almejam uma vaga nos Tribunais em 2020 devem se preparar. Após a volta do feriado de carnaval, dois editais foram divulgados com nada menos que 168 vagas para o Tribunal de Justiça.

Os salários oferecidos podem chegar a até R$9.972,05. Veja a lista completa e prepare-se:

TJ-AL

Edital publicado. O Tribunal de Justiça de Alagoas faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo visando o preenchimento de 08 vagas para contratação de temporários. Segundo o documento publicado, as oportunidades são para Técnico em Contabilidade (04) e Contador (04).

De acordo com o edital, para concorrer à vaga de Técnico em Contabilidade, o candidato deverá ter formação técnica na área. A função de Contador é para quem é graduado em Contabilidade. Em ambas situações é exigido o registro no Conselho Regional de Contabilidade.

O salário do cargo de técnico chega a R$1.333,50, enquanto para contador a remuneração é de R$2.312. A jornada de trabalho dos cargos é de 30 horas semanais, o que significa seis horas de trabalho por dia.

Segundo o documento publicado, a carga horária vai ser cumprida no período da manhã ou da tarde, conforme interesse do TJ.

O vínculo de contratação do TJ-AL e o futuro contratado será de modo administrativo, ou seja, sem nenhum vínculo empregatício. O contrato vai ter prazo de um ao, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 02 e 06 de março, no endereço eletrônico oficial da Escola de Magistratura do Estado de Alagoas (Esmal). Não haverá taxa de inscrição.

TJ-RJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso TJ RJ 2020) para o preenchimento de 160 vagas, sendo 85 para técnico judiciário, de nível médio, e 75 para analista judiciário, de nível superior em áreas específicas. Os salários oferecidos podem chegar a até R$9 mil.

Do quantitativo de vagas, haverá reserva para ampla concorrência, negros ou índios, pessoas com deficiência e hipossuficientes. As contratação serão feitas sob regime escriturário, que prevê estabilidade empregatícia.

As vagas do concurso TJ-RJ 2020 para o cargo de Técnico Judiciário estão distribuídas para o Rio de Janeiro (30 vagas), Niterói (09 vagas), Petrópolis (07 vagas), Duque de Caxias (08 vagas), Volta Redonda (06 vagas), Campos dos Goytacazes (07 vagas); Vassouras (01 vaga); Itaguaí (05 vagas); Nova Friburgo (04 vagas); Itaperuna (01 vaga) e Cabo Frio (04 vagas).

Quem tem apenas nível médio completo poderá se inscrever no cargo de técnico de atividade judiciária sem especialidade. Os salários chegam a R$5.556,06, composto de R$3.870,06, auxílio-alimentação de R$1.290 e auxílio-locomoção de R$396 (R$18 por dia útil, considerando 22 dias úteis).

Para nível superior, o concurso do TJ-RJ traz vagas para a função de Analista Judiciário – Sem Especialidade. O cargo requer graduação em Administração, Direito ou Economia. Os salários chegam a R$8.059.89, sendo R$6.373,89 de salário-base, R$1.290 de auxílio-alimentação e R$396 de auxílio-locomoção (R$18 por dia útil, considerando 22 dias úteis).

Além disso, o edital traz vagas para Analista Judiciário nas áreas de contador; psicólogo; assistente social; comissário da infância, juventude e idoso; médico; médico psiquiatra; analista de negócios; analista de infraestrutura; analista de projetos; analista de segurança da informação; analista de gestão de TIC; analista de sistemas. Os cargos exigem graduação específica. O salário é de R$8.059.89.

O concurso TJ-RJ 2020 ainda conta com vagas para Analista Judiciário – execução de mandados, conhecido como oficial de justiça. Para se candidatar, o candidato precista ter nível superior em Direito. Os salários chegam a R$9.972,05, já que recebem também a Gratificação de Atividade Externa (GAE). Essa representa 30% sobre o vencimento oferecido ao cargo (R$1.912,16).

As vagas de Analista são para o Rio de Janeiro; Niterói; Petrópolis; Duque de Caxias; Volta Redonda; Campos dos Goytacazes; Vassouras; Itaguaí; Nova Friburgo; Itaperuna e Cabo Frio, a depender de cada especialidade.