Tribunal de Justiça Militar: concurso aberto com salários de até R$ 6.686,22

O Tribunal de Justiça Militar abriu um novo edital de concurso público (Concurso TJM SP 2020). De acordo com o documento publicado pela organizadora, a Fundação Vunesp, serão oferecidas oportunidades para ingresso de novos servidores nos cargos de Técnico e Analista.

De acordo com o edital publicado, são duas vagas para Analista em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário (Analista de Redes), com requisito de nível superior ensino superior em qualquer área expedido por escola oficial ou reconhecida e registrado no órgão competente. O cargo de salário de R$ 6.686,22, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A outra oportunidade do concurso TJM-SP 2020 é destinada para Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário (Desenvolvedor). A exigência da função é de nível médio completo. O salário é de R$ 5.930,73, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além dos salários, os profissionais contarão com auxílio-alimentação, transporte e de saúde nos termos da legislação vigente.

Inscrição concurso TJM SP 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 15 de janeiro e 23 horas e 59 minutos do dia 02 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição vai custar R$ 82,20 para nível superior e R$ 56,50 para o cargo de nível médio.

Provas concurso TJM SP 2020

A prova do certame vai contar com 60 questões, distribuídas em blocos de conhecimentos gerais (20 questões) e específicos (40 questões). As disciplinas de Português e Raciocínio Lógico-Matemático vão englobar o conteúdo básico. Haverá, ainda, prova prática.

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 03 de maio de 2020 em São Paulo (SP). Os locais e horários serão divulgados no dia 21 de abril.

A confirmação da data, e informações sobre o horário e o local de aplicação das provas objetivas será feita oportuna e oficialmente por meio de Edital, disponibilizado, oficialmente, no Diário da Justiça Militar Eletrônico–DJME, bem como disponibilizado, como subsídio, no site da banca organizadora.

O candidato deverá comparecer ao local da sua prova objetiva, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões.

Segundo o edital, os gabaritos preliminares serão liberados no dia 04 de maio de 2020, a partir das 14 horas, no site da banca.

O concurso será homologado por ato do Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo a ser disponibilizado, oficialmente, no Diário da Justiça Militar Eletrônico–DJME e terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.

Informações do concurso